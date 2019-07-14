Количество жертв нападения на отель в Сомали снова возросло

Иллюстративное фото (flickr.com/Abayomi Azikiwe)

Уже известно о 33 погибших

Власти Сомали сообщили, что число погибших в результате пятничного нападения на гостиницу в портовом городе Кисмайо на юге страны выросло до 33. Об этом пишет "Голос Америки".

Президент администрации региона Джубаленд, Ахмед Мохамед Ислам Мадобе сообщил, что еще 56 человек получили ранения. Он отметил, что среди погибших в результате нападения - два журналиста, кандидат в президенты на предстоящих региональных выборах и сотрудник агентства ООН.

"Среди погибших есть граждане Кении, американцы, британец, танзанийцы и канадец", - сообщил он.

Генеральный секретарь Федерации журналистов Сомали Мохаммед Ибрагим Моалимуу сообщил, что среди погибших журналистов была 43-летняя Ходан Налайе - канадка сомалийского происхождения, основавшая онлайн-канал Integration TV. Ее муж, политик Джама Фарид, также был убит в результате атаки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сомали произошло вооруженное нападение боевиков на отель Asaseey в городе Кисмайо. Тогда отмечалось, что в результате атаки погибли по меньшей мере 10 человек, еще несколько получили ранения.

Позже сообщалось, что количество жертв возросло до 26 человек.