В Сомали при взрыве погибли 14 человек

В столице Сомали Могадишо произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек, большинство из них - военные. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Mogadishu Update в Twitter.

Как сообщается, целью теракта были сомалийские военные. Среди погибших - женщина-командир.

"Еще один взрыв произошел в одном из районов Могадишо. Его целью были сомалийские военные. В результате теракта погибли 14 человек, в том числе женщина-командир", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в столице Сомали возле дворца президента взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, в результате чего погиб один человек, еще один - получил ранения. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственности за этот инцидент.

Отметим, аль-Шабааб"

Ранее РБК-Украина сообщало, что в конце марта этого года по меньшей мере десять человек погибли в результате взрыва транспортного средства возле ресторана в столице Сомали Могадишо. Также по меньшей мере 16 человек были госпитализированы.