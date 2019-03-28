В Сомали в результате взрыва погибли 10 человек

По меньшей мере десять человек погибли в результате взрыва транспортного средства возле ресторана в столице Сомали Могадишо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В Могадишо возле ресторана взорвался автомобиль, в результате чего погибло не менее десяти человек. Также по меньшей мере 16 человек были госпитализированы.

"Взрыв произошел, когда ресторане в районе Вабери находилось большое количество посетителей", - заявил капитан

аль-Шабааб"

Ранее РБК-Украина сообщало, что боевики "аль-Шабааб" пытались захватить здание правительство в Могадишо. В результате нападения боевиков, которому предшествовал взрыв террориста-смертника, погибли по меньшей мере 15 человек. Среди жертв нападения заместитель министра труда Сахар Ибрагим Абдала и правоохранители.

Кроме того, африканское подразделение ВВС США в результате авиаударов уничтожило в Сомали 26 боевиков террористической группы "Харакат аш-Шабаб".