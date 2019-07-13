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В Сомали в результате нападения на отель погибли 10 человек

Новости » Происшествия    13.07.2019 - 05:12
В Сомали в результате нападения на отель погибли 10 человек
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Среди погибших журналистка, писавшая для сомалийской общины Канады

В Сомали при атаке вооруженных боевиков на отель Asaseey в городе Кисмайо погибли по меньшей мере 10 человек, еще несколько получили ранения. Об этом сообщил представитель местной полиции, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Правоохранители рассказали, что вооруженные боевики ворвались в отель после подрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой.

По данным СМИ, в числе погибших - 43-летняя журналистка Ходан Налаех, которая вела интернет-канал для сомалийской общины Канады. Женщина погибла вместе с супругом.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш осудил нападение в заявлении в пятницу, выразив "поддержку и солидарность Организации Объединенных Наций с народом Сомали в его стремлении к мирному будущему".

12 июля в сомалийском портовом городе Кисмайо у отеля Asaseey, где проходила встреча между старейшинами и законодателями по предстоящим выборам, сдетонировала машина, начиненная взрывчаткой, после чего боевики начали стрельбу и ворвались в гостиницу.

Ответственность за теракт взяла на себя радикальная исламистская группировка "Харакат аш-Шабаб", которая пытается свергнуть центральное правительство Сомали.

Напомним, 5 июля в Турции в результате взрыва автомобиля в районе Рейханли турецкой провинции Хатай возле границы с Сирией погибли три человека. 

В Сомали боевики захватили отель В Кабуле при взрыве погибли 10 человек
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