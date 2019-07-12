ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Сомали боевики захватили отель

Новости » Происшествия    12.07.2019 - 23:36
В Сомали боевики захватили отель
Иллюстративное фото (Pixabey)

Полиция предполагает большое количество жертв в результате теракта

В Сомали в портовом городе Кисмайо у отеля Asaseey сдетонировала машина, начиненная взрывчаткой,. Об этом сообщили в местной полиции, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

После взрыва боевики начали стрельбу и ворвались в гостиницу.

 Капитан полиции Абдуллахи Исак сообщил, что, по данным правоохранителей, нападавшие в данный момент находятся в отеле.

Представитель полиции также рассказал, что в здании много людей и число жертв может оказаться большим.

По информации агентства, в отеле проходила встреча между старейшинами и законодателями, на которой обсуждались предстоящие выборы.

Член федерального парламента Сомали Абдиризак Мохамед сообщил в Twitter, что разговаривал с проживающими в отеле чиновниками, по их словам, один из боевиков взорвал ручную гранату.

Ответственность за произошедшее уже взяла на себя радикальная исламистская группировка "Харакат аш-Шабаб", которая пытается свергнуть центральное правительство Сомали.

Напомним, 1 июля в столице Афганистана Кабуле произошел сильный взрыв в дипломатическом районе, в результате которого 10 человек погибли и около 100 получили ранения. Заминированный автомобиль взорвалась рядом с Минобороны, после чего нападавшие забежали в ближайшую многоэтажку и открыли огонь по зданию. 

В Турции при взрыве автомобиля погибли три человека ИГ взяло ответственность за теракты в Тунисе
Новости Украины отельСомалиТеракт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь