В Сомали боевики захватили отель

Иллюстративное фото (Pixabey)

Полиция предполагает большое количество жертв в результате теракта

В Сомали в портовом городе Кисмайо у отеля Asaseey сдетонировала машина, начиненная взрывчаткой,. Об этом сообщили в местной полиции, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

После взрыва боевики начали стрельбу и ворвались в гостиницу.

Капитан полиции Абдуллахи Исак сообщил, что, по данным правоохранителей, нападавшие в данный момент находятся в отеле.

Представитель полиции также рассказал, что в здании много людей и число жертв может оказаться большим.

По информации агентства, в отеле проходила встреча между старейшинами и законодателями, на которой обсуждались предстоящие выборы.

Член федерального парламента Сомали Абдиризак Мохамед сообщил в Twitter, что разговаривал с проживающими в отеле чиновниками, по их словам, один из боевиков взорвал ручную гранату.

Ответственность за произошедшее уже взяла на себя радикальная исламистская группировка "Харакат аш-Шабаб", которая пытается свергнуть центральное правительство Сомали.

Напомним, 1 июля в столице Афганистана Кабуле произошел сильный взрыв в дипломатическом районе, в результате которого 10 человек погибли и около 100 получили ранения. Заминированный автомобиль взорвалась рядом с Минобороны, после чего нападавшие забежали в ближайшую многоэтажку и открыли огонь по зданию.