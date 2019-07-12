ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Сомалі бойовики захопили готель

Новини » Надзвичайні події    12.07.2019 - 23:36
У Сомалі бойовики захопили готель
Ілюстративне фото (Pixabey)

Поліція передбачає велику кількість жертв у результаті теракту

У Сомалі в портовому місті Кісмайо біля готелю Asaseey здетонувала машина, начинена вибухівкою. Про це повідомили в місцевій поліції, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Після вибуху бойовики почали стрілянину та увірвалися до готелю.

Капітан поліції Абдуллахі Ісак повідомив, що, за даними правоохоронців, нападники наразі перебувають у готелі.

Представник поліції також розповів, що в будівлі багато людей і кількість жертв може виявитися великою.

За інформацією агентства, у готелі проходила зустріч між старійшинами і законодавцями, на якій обговорювалися майбутні вибори.

Член федерального парламенту Сомалі Абдірізак Мохамед повідомив у Twitter, що розмовляв із чиновниками, які живуть у готелі, з їхніх слів, один із бойовиків підірвав ручну гранату.

Відповідальність за подію вже взяло на себе радикальне ісламістське угруповання "Харакат аш-Шабаб", яке намагається скинти центральний уряд Сомалі.

Нагадаємо, 1 липня в столиці Афганістану Кабулі стався сильний вибух в дипломатичному районі, в результаті якого 10 осіб загинули і близько 100 отримали поранення. Замінований автомобіль вибухнув поряд з Міноборони, після чого нападники забігли в найближчу багатоповерхівку і відкрили вогонь по будівлі.

У Туреччині внаслідок вибуху автомобіля загинули три людини ІД взяла відповідальність за теракти в Тунісі
Новини України отельСомалиТеракт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся