У Сомалі бойовики захопили готель

Ілюстративне фото (Pixabey)

Поліція передбачає велику кількість жертв у результаті теракту

У Сомалі в портовому місті Кісмайо біля готелю Asaseey здетонувала машина, начинена вибухівкою. Про це повідомили в місцевій поліції, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Після вибуху бойовики почали стрілянину та увірвалися до готелю.

Капітан поліції Абдуллахі Ісак повідомив, що, за даними правоохоронців, нападники наразі перебувають у готелі.

Представник поліції також розповів, що в будівлі багато людей і кількість жертв може виявитися великою.

За інформацією агентства, у готелі проходила зустріч між старійшинами і законодавцями, на якій обговорювалися майбутні вибори.

Член федерального парламенту Сомалі Абдірізак Мохамед повідомив у Twitter, що розмовляв із чиновниками, які живуть у готелі, з їхніх слів, один із бойовиків підірвав ручну гранату.

Відповідальність за подію вже взяло на себе радикальне ісламістське угруповання "Харакат аш-Шабаб", яке намагається скинти центральний уряд Сомалі.

Нагадаємо, 1 липня в столиці Афганістану Кабулі стався сильний вибух в дипломатичному районі, в результаті якого 10 осіб загинули і близько 100 отримали поранення. Замінований автомобіль вибухнув поряд з Міноборони, після чого нападники забігли в найближчу багатоповерхівку і відкрили вогонь по будівлі.