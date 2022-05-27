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Соляной кризис: Одесская область предложила замену "Артемсоли"

Фото: в Одесской области предлагают добывать соль взамен "Артемсоли" (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Остановка из-за боевых действий предприятия-монополиста "Артемсоли" привела к дефициту соли в Украине. В Одесской области предлагают начать разработку других месторождений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Думская".

Измаильское месторождение

Месторождение расположено на юге Одесской области, между озерами Катлабух и Китай, и считается практически неисчерпаемым - его запасы оцениваются в 4 млрд тонн. Этого Украине хватит на пару тысячелетий.

Профессор кафедры общей геологии Одесского национального университета имени И.И. Мечникова Владимир Кадурин, с которым мы поговорили, уверен, что сейчас надо разрабатывать именно Измаильское месторождение:

"Оно вполне может заменить Артемовское и Славянское. Если ситуация в районе Соледара будет длительное время оставаться такой же, то надо разрабатывать Измаильское. Но добыча будет сопряжена с трудностями - глубина залегания каменной соли там более ста метров, придется рыть глубокие шахты, но это известная практика", - пояснил ученый.

Лиманы

Кроме того, дефицит соли в отдельно взятой Одессе можно покрыть, возобновив добычу на Куяльницком лимане, прекращенную в 1931 году.

"Метод очень прост. Там есть лагуна, созданная еще в XVII веке, туда запускается рапа - соленая вода Куяльника. Лагуна перекрывается, и через некоторое время солнце выпарит воду. Правда, таким образом соль можно получать только в летний период", - пояснил Кадурин.

Напомним, глава "Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей" Алексей Дорошенко прогнозирует, что дефицит соли в Украине будет ликвидирован в ближайшее время за счет поставок из европейских стран. Цены на нее поднимутся, однако на кошельках украинцев это почти не скажется.

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