Соляна криза: Одеська область запропонувала заміну "Артемсолі"

Ізмаїльське родовище

Родовище розташоване на півдні Одеської області, між озерами Катлабух і Китай, і вважається практично невичерпним - його запаси оцінюються в 4 млрд тонн. Цього Україні вистачить на пару тисячоліть.

Професор кафедри загальної геології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Володимир Кадурін, з яким ми поговорили, впевнений, що зараз треба розробляти саме Ізмаїльське родовище:

"Воно цілком може замінити Артемівське і Слов'янське. Якщо ситуація в районі Соледара буде тривалий час залишатися такою ж, то треба розробляти Ізмаїльське. Але видобуток буде пов'язаний з труднощами - глибина залягання кам'яної солі там більше ста метрів, доведеться рити глибокі шахти, але це відома практика", - пояснив вчений.

Лимани

Крім того, дефіцит солі в окремо взятій Одесі можна покрити, відновивши видобуток на Куяльницькому лимані, припинену в 1931 році.

"Метод дуже простий. Там є лагуна, створена ще в XVII столітті, туди запускається ропа - солона вода Куяльника. Лагуна перекривається, і через деякий час сонце випарує воду. Правда, таким чином сіль можна отримувати тільки в літній період", - пояснив Кадурін.