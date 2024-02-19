Сольський про блокаду польського кордону: будуть складні дні, але не можна піддаватися на провокації

Декілька наступних днів можуть бути складними у зв'язку з блокадою польськими фермерами українського кордону. Але не варто піддаватися на провокації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра аграрної політики України Миколи Сольського в ефірі телемарафону.

Він розповів, що Україна готова до будь-яких варіантів, але сподівається на конструктивний варіант розв'язання блокади кордону. Конструктивний варіант - основне завдання і наша країна концентруватиметься на ньому.

"Потрібно розуміти, що ці кілька днів можуть бути складними і в емоційному плані", - додав Сольський.

За його словами, влада минулого тижня вже зустрічалася з бізнесом і обговорювала альтернативні маршрути, а також те, "від чого потрібно втриматися".

"Питання не тільки в тому, що потрібно реагувати, а й у тому, що на щось не потрібно реагувати. Тому що очевидно, що певні сили використовуватимуть такі протести для провокацій. Однозначно не потрібно піддаватися на провокації, бо завжди потрібно бути розумнішими і подивитися на ситуацію зверху", - наголосив міністр.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно польські фермери відновили протести щодо пунктів пропуску з Україною. У зв'язку з цим там ускладнився рух вантажівок, що впливає на експорт нашої країни.

Вже завтра, 20 лютого, протестувальники планують заблокувати усі КПП на кордоні.

Також завтра відбудеться зустріч Координаційної платформи щодо відновлення імпорту української агропродукції до Польщі та блокади кордону.

Більш детально про ситуацію на кордоні - у матеріалі РБК-Україна.