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У Солом'янському районі Києва пролунав вибух, зафіксовано пожежі

Фото: рятувальник (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 30 жовтня Російська Федерація вкотре атакує Київ дронами. У Солом'янському районі було чути вибух та зафіксовано пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Вибух у Соломʼянському районі столиці. Всі служби прямують на місце. В тому ж районі - пожежа внаслідок падіння уламків дрону", - йдеться у повідомленні о 04:01.

Зазначимо, що російська атака на Київ та інші регіони України в цей час продовжується.

Оновлено о 04:16

Кличко уточнив, що у Солом'янському районі горять нежитлові приміщення. За іншою адресою в тому ж районі - теж сталася пожежа.

"Над містом ще кілька БпЛА. Працюють сили ППО. Не покидайте укриттів", - написав він.

 

Оновлено о 04:19

"У Соломʼянському районі пожежа в одній із квартир у житловому будинку. Одній постраждалій медики надали допомогу на місці", - повідомив мер Києва.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:08 сигнал повітряної тривоги продовжується у половині території України, а саме - у 11 областях та тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, що в ніч на 29 жовтня російські загарбники також намагалися атакувати Київ дронами. Сили та засоби ППО знешкодили всі повітряні ворожі цілі. Однак, через падіння уламків БпЛА у столиці сталося загоряння.

Більш детально про нічну атаку РФ по Києву і наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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КиївРосійська ФедераціяВіталий КличкоВійна в Україні