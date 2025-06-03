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Сладкая, но недешевая. Сколько стоит черешня на старте сезона

Вторник 03 июня 2025 14:41
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Сладкая, но недешевая. Сколько стоит черешня на старте сезона Сколько стоит черешня в Украине (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Сезон черешни стартовал в Украине: в магазинах можно найти как отечественные сорта, так и зарубежные. Цены на фрукт в этом году довольно высокие, поскольку значительную часть урожая уничтожили весенние заморозки.

РБК-Украина рассказывает, по сколько сейчас продают черешню.

Сколько стоит черешня в Украине

В Сильпо украинскую черешню продают по цене 430 и 690 гривен за килограмм, в зависимости от сорта. При том, в середине мая сеть предлагала клиентам импортную черешню по цене 990 гривен за килограмм.

В Варусе черешню высшего сорта по акции сейчас продают по цене 399 гривен за килограмм, обычная цена - 899 гривен.

Сладкая, но недешевая. Сколько стоит черешня на старте сезона

Цены на черешню в Украине (скриншот)

В Новусе черешню премиум предлагают по цене 899 гривен за килограмм, обычную - 139 гривен за килограмм. Также на сайте есть предложения фасованной черешни по цене 65-129 гривен за 500 грамм.

Сладкая, но недешевая. Сколько стоит черешня на старте сезонаЦены на черешню в Украине (скриншот)

Сайт FRUIT TIME с доставкой продуктов продает черешню по 406,80 гривен за килограмм. На аналогичном ресурсе Сrazybox можно по акции купить эти фрукты по 320 гривен за килограмм, стоимость до скидки - 490 гривен.

На рынках черешню продают в среднем по 500 гривен. Эксперты говорят, что высокие цены могут продержаться до появления крупных партий закарпатской черешни. Далее стоимость может упасть до 100-300 гривен за килограмм, в зависимости от сорта и региона реализации.

Сладкая, но недешевая. Сколько стоит черешня на старте сезона

Цены на черешню в Украине (скриншот)

Читайте также о том, как заморозки повлияли на урожай фруктовых деревьев в Украине.

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