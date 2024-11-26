Соло захисника "Детройта" з елегантним двоочковим на долю матчу: момент дня в НБА

Молодий американець став вирішальною опцією у протистоянні з "Торонто". На останніх секундах він сміливо пішов атакувати повз Агбаджі та за цікавою траєкторією відправив м'яч у кошик.

Влучний кидок Айві гарантував "Детройту" близьку перемогу вдома (102:100). "Пістонз" закріпилися в топ-10 Східної конференції НБА. Тим часом "Рапторз" тут – на 13-й сходинці.

Найрезультативнішим на майданчику став оборонець "Торонто" Скотт Барнс. Він набрав 31 очко, зробив 14 підбирань і віддав 7 передач. Айві натомість додав 25 пунктів у скарбничку "Детройта".

Хто такий Джейден Айві

Уродженець Індіани, на студентському рівні захищав кольори Університету Пердью. На драфті НБА-2022 обраний "Детройтом" під 5-м номером.

Виступав за "Пістонз" у Літній лізі асоціації, а дебютував у регулярній першості в жовтні того ж року. Розпочав третій сезон у складі мічиганців. Персональний рекорд результативності (37 очок) встановив у лютому цьогоріч. У лавах збірної США став чемпіоном світу серед 19-річних (2021).

Виріс у спортивній родині. Мати провела 5 сезонів у жіночій НБА, нині – головна тренерка жіночої команди Університету Нотр-Дам, а батько та дід грали в Національній футбольній лізі (НФЛ).