ua en ru
Пн, 25 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Оборонець "Індіани" з видовищним данком у відриві добив "Вашингтон": момент дня в НБА

Індіанаполіс, Понеділок 25 листопада 2024 10:29
UA EN RU
Оборонець "Індіани" з видовищним данком у відриві добив "Вашингтон": момент дня в НБА Фото: Беннедікт Матурін поховав мрії "Візардс" (journaldequebec.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився атакувальний оборонець "Індіани Пейсерс" Беннедікт Матурін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Канадець підкорив епізодом під завісу протистояння з "Вашингтоном". Він утік у контратаку на кошик "Візардс" і класно поклав згори правою рукою, оминувши спротив Кулібалі.

Стараннями Матуріна та інших "Індіана" здобула домашню перемогу (115:103). "Пейсерс" піднялися на 8-ме місце в Східній конференції НБА. Тим часом "Вашингтон" тут – безумовний аутсайдер.

Найрезультативнішим у поєдинку став форвард "Індіани" Паскаль Сіакам. Він набрав 22 очки, зробив 6 підбирань і віддав 6 передач. Натомість Матурін додав "Пейсерс" ще 16 пунктів.

Хто такий Беннедікт Матурін

Уродженець Монреаля, на студентському рівні виступав за "Арізону Вайлдкетс". Обраний "Індіаною" під 6-м номером драфту НБА-2022.

Дебютував під егідою асоціації у жовтні того ж року, набравши 19 очок із лави запасних. У першому сезоні потрапив до Збірної новачків НБА та був визнаний MVP Матчу зірок, які сходять-2024. У складі збірної Канади U-19 виграв "бронзу" ЧС-2021.

У дитинстві займався хокеєм і канадським футболом (різновид регбі). Має гаїтянське коріння, вільно спілкується французькою, англійською, іспанською і гаїтянською креольською мовами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Стало відомо, коли Трамп може підготувати план завершення війни в Україні
Стало відомо, коли Трамп може підготувати план завершення війни в Україні
DAILY
План, якого немає. Що Трамп думає про війну в Україні та до чого готуються у Зеленського
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна План, якого немає. Що Трамп думає про війну в Україні та до чого готуються у Зеленського