Оборонець "Індіани" з видовищним данком у відриві добив "Вашингтон": момент дня в НБА
Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився атакувальний оборонець "Індіани Пейсерс" Беннедікт Матурін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
Канадець підкорив епізодом під завісу протистояння з "Вашингтоном". Він утік у контратаку на кошик "Візардс" і класно поклав згори правою рукою, оминувши спротив Кулібалі.
Стараннями Матуріна та інших "Індіана" здобула домашню перемогу (115:103). "Пейсерс" піднялися на 8-ме місце в Східній конференції НБА. Тим часом "Вашингтон" тут – безумовний аутсайдер.
Найрезультативнішим у поєдинку став форвард "Індіани" Паскаль Сіакам. Він набрав 22 очки, зробив 6 підбирань і віддав 6 передач. Натомість Матурін додав "Пейсерс" ще 16 пунктів.
Хто такий Беннедікт Матурін
Уродженець Монреаля, на студентському рівні виступав за "Арізону Вайлдкетс". Обраний "Індіаною" під 6-м номером драфту НБА-2022.
Дебютував під егідою асоціації у жовтні того ж року, набравши 19 очок із лави запасних. У першому сезоні потрапив до Збірної новачків НБА та був визнаний MVP Матчу зірок, які сходять-2024. У складі збірної Канади U-19 виграв "бронзу" ЧС-2021.
У дитинстві займався хокеєм і канадським футболом (різновид регбі). Має гаїтянське коріння, вільно спілкується французькою, англійською, іспанською і гаїтянською креольською мовами.
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