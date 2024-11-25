Оборонець "Індіани" з видовищним данком у відриві добив "Вашингтон": момент дня в НБА

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився атакувальний оборонець "Індіани Пейсерс" Беннедікт Матурін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Канадець підкорив епізодом під завісу протистояння з "Вашингтоном". Він утік у контратаку на кошик "Візардс" і класно поклав згори правою рукою, оминувши спротив Кулібалі.

Стараннями Матуріна та інших "Індіана" здобула домашню перемогу (115:103). "Пейсерс" піднялися на 8-ме місце в Східній конференції НБА. Тим часом "Вашингтон" тут – безумовний аутсайдер.

Найрезультативнішим у поєдинку став форвард "Індіани" Паскаль Сіакам. Він набрав 22 очки, зробив 6 підбирань і віддав 6 передач. Натомість Матурін додав "Пейсерс" ще 16 пунктів.

Хто такий Беннедікт Матурін

Уродженець Монреаля, на студентському рівні виступав за "Арізону Вайлдкетс". Обраний "Індіаною" під 6-м номером драфту НБА-2022.

Дебютував під егідою асоціації у жовтні того ж року, набравши 19 очок із лави запасних. У першому сезоні потрапив до Збірної новачків НБА та був визнаний MVP Матчу зірок, які сходять-2024. У складі збірної Канади U-19 виграв "бронзу" ЧС-2021.

У дитинстві займався хокеєм і канадським футболом (різновид регбі). Має гаїтянське коріння, вільно спілкується французькою, англійською, іспанською і гаїтянською креольською мовами.