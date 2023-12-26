Сольний різдвяний прохід на два очки оборонця "Денвера": момент дня в НБА

Канадець вразив епізодом у фінальній чверті протистояння з "Голден Стейтом". Він отримав передачу на лівому краю, імітацією кидка обійшов одного оборонця, а потім із-під іншого ефектно вгатив згори однією рукою.

Стараннями Мюррея і компанії "Денвер" відсвяткував домашню перемогу на Різдво (120:114). "Наггетс" ідуть на другій сходинці Західної конференції НБА. Натомість "Ворріорз" замикають тут чільну десятку команд.

Сам Мюррей став і найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 28 очок, зробив 5 підбирань і віддав 3 передачі за майже 33 хвилини в грі. У складі "Голден Стейта" найбільше здобув Ендрю Віггінс (22 пункти).

Хто такий Джамал Мюррей

Уродженець провінції Онтаріо, на студентському рівні виступав за "Кентуккі Вайлдкетс". На драфті НБА-2016 обраний "Денвером" під сьомим номером.

Провдить сьомий сезон у лавах "Наггетс". Кампанію 2021/22 Мюррей повністю пропустив через важку травму – розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна. Загалом не виходив на майданчик 18 місяців. Чемпіон НБА-2023 із "Денвером".

Батьки баскетболіста – вихідці з Ямайки. У складі збірної Канади оборонець здобув "срібло" Панамериканських ігор-2015. Торік навесні зобов'язався впродовж трьох років захищати кольори національної команди.