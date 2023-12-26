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Сольный рождественский проход на два очка защитника "Денвера": момент дня в НБА

Фото: Джамал Мюррей всерьез приложился к победе над "Уорриорз" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Универсальный защитник "Денвер Наггетс" Джамал Мюррей оказался наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

 

Канадец поразил эпизодом в финальной четверти противостояния с "Голден Стэйтом". Он получил передачу на левом краю, имитацией броска обошел одного защитника, а затем из-под другого эффектно вонзил сверху одной рукой.

Стараниями Мюррея и компании "Денвер" отметил домашнюю победу на Рождество (120:114). "Наггетс" идут на второй строчке Западной конференции НБА. В свою очередь "Уорриорз" замыкают здесь первую десятку команд.

Сам Мюррей стал и самым результативным на паркете. Он набрал 28 очков, сделал 5 подборов и отдал 3 передачи за почти 33 минуты в игре. В составе "Голден Стэйта" больше всего получил Эндрю Уиггинс (22 пункта).

Кто такой Джамал Мюррей

Уроженец провинции Онтарио, на студенческом уровне выступал за "Кентукки Уайлдкэтс". На драфте НБА-2016 выбран "Денвером" под седьмым номером.

Проведет седьмой сезон в рядах "Наггетс". Кампанию 2021/22 Мюррей полностью пропустил из-за тяжелой травмы – разрыва передней крестообразной связки колена. В общей сложности не выходил на площадку 18 месяцев. Чемпион НБА-2023 с "Денвером".

Родители баскетболиста – выходцы из Ямайки. В составе сборной Канады защитник завоевал "серебро" Панамериканских игр-2015. В прошлом году весной обязался в течение трех лет защищать цвета национальной команды.

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