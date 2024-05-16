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Сольный проход защитника с силовым данком не спас "Оклахому": момент дня в НБА

Оклахома-Сити, Четверг 16 мая 2024 12:27
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Сольный проход защитника с силовым данком не спас "Оклахому": момент дня в НБА Фото: Джейлен Уильямс и компания проиграли дома (hjnews.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался атакующий защитник "Оклахомы-Сити Тандер" с навыками легкого форварда Джейлен Уильямс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец покорил эпизодом под занавес второй четверти противостояния с "Далласом". Он смело пошел атаковать корзину соперника и из-под Гэффорда исполнил слэм-данк в силовой манере.

Усилий Уильямса и других не хватило для всеобщего успеха "Тандер". "Маверикс" одержали выездную победу и вырвались вперед в полуфинальной серии Западной конференции (3:2). Следующий матч состоится в Техасе.

Самым результативным на паркете стал лидер "Далласа" Лука Дончич. Он оформил трипл-дабл – 31 очко, 10 подборов и 11 передач. Тем временем Уильямс положил в копилку "Оклахомы" 12 пунктов.

Кто такой Джейлен Уильямс

Уроженец Колорадо, на студенческом уровне выступал за Университет Санта-Клары. На драфте НБА-2022 выбран "Оклахомой" под 12-м номером.

Играл в баскетбол в гилбертской школе Перри в штате Аризона, куда переехала его семья. В старших классах вырос более чем на 20 см. В колледже прогрессировал в каждом новом сезоне Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). В дебютном сезоне попал в Сборную новичков ассоциации.

Прозвище – J-Dub. Его младший брат Коуди считается одним из самых перспективных баскетболистов и в прошлом году начал выступления за "Колорадо Буффалос" в NCAA.

К слову, накануне плеймейкер "Никс" Брансон возглавил хит-парад моментов с эффектным двухочковым.

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