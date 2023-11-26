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Сольний прохід оборонця "Клівленда" з ефектним данком не зупинив "Лейкерс": момент дня в НБА

Фото: Донован Мітчелл набрав 22 пункти проти "Лос-Анджелеса" (dknetwork.draftkings.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився універсальний оборонець "Клівленд Кавальєрс" Донован Мітчелл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

 

Американець запам'ятався епізодом у першій чверті. Він сміливо пішов атакувати кошик "Лейкерс", розкидавши в різні боки Прінса та Рівза. А потім проігнорував спротив Девіса та могутньо вгатив згори.

Старань Мітчелла, однак, забракло для підсумкового успіху "Кавальєрс". Перемогу в Огайо відсвяткували "Лейкерс". Обидві команди залишаються в зонах плей-офф на Заході та Сході НБА.

Найрезультативнішим у поєдинку став центровий "Лос-Анджелеса" Ентоні Девіс із дабл-даблом. Він набрав 32 очки, зробив 13 підбирань і віддав 3 передачі. Мітчелл же найбільше набрав у складі "Клівленда" (22 пункти).

Хто такий Донован Мітчелл

Уродженець Елмсфорда (штат Нью-Йорк), на студентському рівні виступав за "Луїсвілл Кардіналс". Обраний "Денвером" на драфті НБА-2017 під 13-м номером.

"Наггетс" обміняли оборонця до "Юти". П'ять сезонів поспіль відіграв у складі "джазменів". Перебрався до "Клівленда" в рамках великого обміну перед минулим сезоном. Чотириразовий учасник Матчу всіх зірок асоціації (2020-2023 рр.).

У дебютний сезон Мітчелл став героєм документального серіалу "Новачок на підйомі". Улюблений клуб – бейсбольний "Нью-Йорк Метс", де понад 20 років працював його батько.

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