Дебютант "Детройта" силовим слемданком не зарядив партнерів: момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Проспект відкрив лік очок мічиганців у протистоянні з "Індіаною" на виїзді. На старті першої чверті він отримав м'яч перед "дугою", влетів у зону атаки та в силовій манері поклав двома руками згори з-під Тернера.

Старань Томпсона, однак, виявилося замало для підсумкового успіху. "Пейсерс" легко розгромили "Детройт" (136:113). Тож "Пістонз" залишилися на дні Східної конференції НБА.

Найрезультативнішим на паркеті в цей вечір став оборонець "Детройта" Кейд Каннінгем. Він набрав 31 пункт, зробив 3 підбирань і віддав 5 передач. Томпсон провів у грі півгодини (8 очок, 6 підбирань, 3 асисти).

Хто такий Осар Томпсон

Уродженець Окленда (штат Каліфорнія), від виступів на студентському рівні відмовився заради Overtime Elite. Обраний "Пістонз" під п'ятим номером драфту НБА-2023.

Під егідою асоціації дебютував наприкінці жовтня. Став наймолодшим баскетболістом в історії змагань з п'ятьма блокшотами в прем'єрному матчі на рівні НБА. Поєдинок проти "Атланти" ознаменувався новим персональним рекордом результативності американця (21 очко).

Амен Томпсон – брат-близнюк Осара – був обраний "Г'юстоном" четвертим на цьогорічному драфті. Баскетболом вони почали займатися у 7 років під орудою батька, а Леброн Джеймс був спортивним ідолом братів.