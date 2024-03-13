Сольний прохід форварда зі слемданком на десерт не допоміг "Філадельфії": момент дня в НБА

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився легкий форвард "Філадельфії Севенті Сіксерс" Келлі Убре-молодший.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
Американець запам'ятався епізодом у другій чверті протистояння з "Нью-Йорком". Він із центру майданчика слаломно пройшов кількох оборонців "Нікс" і поклав згори двома руками.
Старань Убре-молодшого забракло для загального успіху "Севенті Сіксерс". Розгромну перемогу відсвяткував "Нью-Йорк" (106:79). "Нікс" залишилися на 4-й сходинці в Східній конференції, а "Філадельфія" тут опустилася на 7-ме місце.
Найрезультативнішим у поєдинку став оборонець "Нью-Йорка" Джейлен Брансон. Він набрав 20 очок, зробив 4 підбирання і віддав 9 передач. Натомість Убре-молодший поклав 19 пунктів у скарбничку "76-х".
Уродженець Нового Орлеана, на студентському рівні виступав за "Канзас Джейгокс". Обраний "Атлантою" під 15-м номером драфту НБА-2015.
Був обміняний у "Вашингтон". У складі "Візардс" провів 3,5 сезони. Далі захищав кольори "Фінікса" та "Голден Стейта". Перед сезоном 2021/22 перебрався до лав "Шарлотта". Підписав тоді 2-річний контракт із "Горнетс" на 25 млн доларів. Торік у вересні уклав договір на рік із "Філадельфією".
У дитинстві Убре-молодший разом із сім'єю переїхав до Річмонда (штат Техас) після урагану "Катріна". Під час виступів за "Фінікс" створив бренд Valley Boyz, доходи від якого спрямовує на благодійність.
До слова, напередодні центровий "Голден Стейта" Джексон-Девіс очолив хіт-парад моментів із постер-данком.
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