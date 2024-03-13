Сольний прохід форварда зі слемданком на десерт не допоміг "Філадельфії": момент дня в НБА

Американець запам'ятався епізодом у другій чверті протистояння з "Нью-Йорком". Він із центру майданчика слаломно пройшов кількох оборонців "Нікс" і поклав згори двома руками.

Старань Убре-молодшого забракло для загального успіху "Севенті Сіксерс". Розгромну перемогу відсвяткував "Нью-Йорк" (106:79). "Нікс" залишилися на 4-й сходинці в Східній конференції, а "Філадельфія" тут опустилася на 7-ме місце.

Найрезультативнішим у поєдинку став оборонець "Нью-Йорка" Джейлен Брансон. Він набрав 20 очок, зробив 4 підбирання і віддав 9 передач. Натомість Убре-молодший поклав 19 пунктів у скарбничку "76-х".

Хто такий Келлі Убре-молодший

Уродженець Нового Орлеана, на студентському рівні виступав за "Канзас Джейгокс". Обраний "Атлантою" під 15-м номером драфту НБА-2015.

Був обміняний у "Вашингтон". У складі "Візардс" провів 3,5 сезони. Далі захищав кольори "Фінікса" та "Голден Стейта". Перед сезоном 2021/22 перебрався до лав "Шарлотта". Підписав тоді 2-річний контракт із "Горнетс" на 25 млн доларів. Торік у вересні уклав договір на рік із "Філадельфією".

У дитинстві Убре-молодший разом із сім'єю переїхав до Річмонда (штат Техас) після урагану "Катріна". Під час виступів за "Фінікс" створив бренд Valley Boyz, доходи від якого спрямовує на благодійність.