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Сольный проход форварда со слэм-данком на десерт не помог "Филадельфии": момент дня в НБА

Фото: Келли-Убре младший набрал 19 очков против "Никс" (twitter.com/sixers)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался легкий форвард "Филадельфии Севенти Сиксерс" Келли Убре-младший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец запомнился эпизодом во второй четверти противостояния с "Нью-Йорком". Он из центра площадки слаломно прошел нескольких защитников "Никс" и уложил сверху двумя руками.

Стараний Убре-младшего не хватило для всеобщего успеха "Севенти Сиксерс". Разгромную победу отметил "Нью-Йорк" (106:79). "Никс" остались на 4-й строчке в Восточной конференции, а "Филадельфия" здесь опустилась на 7-е место.

Самым результативным в поединке стал защитник "Нью-Йорка" Джейлен Брансон. Он набрал 20 очков, сделал 4 подбора и отдал 9 передач. Убре-младший положил 19 пунктов в копилку "76-х".

 

 

Кто такой Келли Убре-младший

Уроженец Нового Орлеана, на студенческом уровне выступал за "Канзас Джейгокс". Выбран "Атлантой" под 15-м номером драфта НБА-2015.

Был обменян в "Вашингтон". В составе "Уизардс" провел 3,5 сезона. Далее защищал цвета "Финикса" и "Голден Стэйта". Перед сезоном 2021/22 перебрался в ряды "Шарлотта". Подписал тогда 2-летний контракт с "Хорнетс" на 25 млн долларов. В сентябре прошлого года заключил договор на год с "Филадельфией".

В детстве Убре-младший вместе с семьей переехал в Ричмонд (штат Техас) после урагана "Катрина". Во время выступлений за "Финикс" создал бренд Valley Boyz, доход от которого направляет на благотворительность.

К слову, накануне центровой "Голден Стэйта" Джексон-Дэвис возглавил хит-парад моментов с постер-данком.

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