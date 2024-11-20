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Сольний прохід форварда "Сан-Антоніо" з двома очками на десерт: момент дня в НБА

Фото: Келдон Джонсон (у центрі) змусив одноклубників шаленіти (facebook.com/Spurs)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив легкий форвард "Сан-Антоніо Сперз" Келдон Джонсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець підкорив моментом у другій чверті протистояння з "Оклахомою". Він отримав передачу перед "дугою", хибними рухами відправив на паркет Віггінса, пройшов під щит і в силовій манері поклав згори.

Старань Джонсона та інших вистачило для домашньої перемоги (110:104). "Сперз" із рекордом 7 перемог, 8 поразок підтягнулися до топ-10 Західної конференції НБА. Тим часом "Тандер" тут – на 2-й позиції, зазнавши всього четвертої поразки.

Найрезультативнішим у поєдинку став лідер "Оклахоми" Шей Гілджис-Александер. Він набрав 32 очки, зробив 3 підбирання і віддав 7 передач. Натомість Джонсон поклав у скарбничку "Сан-Антоніо" 22 пункти.

 

 

Хто такий Келдон Джонсон

Уродженець Вірджинії, на студентському рівні виступав за "Кентуккі Вайлдкетс". На драфті НБА-2019 обраний "Сан-Антоніо" під 29-м номером.

Розпочав шостий сезон поспіль в складі "Сперз". Кампанію 2019/20 провів здебільшого у фарм-клубі техасців у Джі-Лізі – "Остіні". У складі збірної США здобув "золото" Олімпіади в Токіо. У ростер національної команди потрапив останньої миті через COVID конкурентів.

Спеціалізацією Джонсона під час навчання у коледжі були пошукові дослідження у сільському господарстві. Хобі баскетболіста – риболовля, полювання та відпочинок на природі.

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