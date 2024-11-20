Сольный проход форварда "Сан-Антонио" с двумя очками на десерт: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Американец покорил моментом во второй четверти противостояния с "Оклахомой". Он получил передачу перед "дугой", ложными движениями отправил на паркет Уиггинса, прошел под щит и в силовой манере уложил сверху.

Стараний Джонсона и других хватило для домашней победы (110:104). "Сперз" с рекордом 7 побед, 8 поражений подтянулись к топ-10 Западной конференции НБА. Тем временем "Тандер" здесь – на 2-й позиции, потерпев всего четвертое поражение.

Самым результативным в поединке стал лидер "Оклахомы" Шей Гилджес-Александер. Он набрал 32 очка, сделал 3 подбора и отдал 7 передач. Джонсон же положил в копилку "Сан-Антонио" 22 пункта.

Кто такой Келдон Джонсон

Уроженец Вирджинии, на студенческом уровне выступал за "Кентукки Уайлдкэтс". На драфте НБА-2019 выбран "Сан-Антонио" под 29-м номером.

Начал шестой сезон подряд в составе "Сперз". Кампанию 2019/20 провел в основном в фарм-клубе техасцев в Джи-Лиге – "Остине". В составе сборной США завоевал "золото" Олимпиады в Токио. В ростер национальной команды попал в последний момент из-за COVID у конкурентов.

Специализацией Джонсона на учебе в колледже были поисковые исследования в сельском хозяйстве. Хобби баскетболиста – рыбалка, охота и отдых на природе.