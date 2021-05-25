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Солнечные и ветровые электростанции ДТЭК Ахметова вдвое увеличили выплаты в бюджет

Автор: РБК-Украина

В начале 2021 года, вопреки кризису неплатежей, солнечные и ветроэлектростанции "ДТЭК ВИЭ" Рината Ахметова увеличили выплаты в государственный и местные бюджеты более чем в 2 раза.

Об этом заявили в пресс-службе компании.

"Компания ДТЭК ВИЭ является одним из крупнейших налогоплательщиков на рынке "зеленой" генерации Украины. Общий объем уплаченных налогов ДТЭК ВИЭ в бюджеты всех уровней в 2020 году составляет - 1,029 млрд грн. В начале 2021 года гривна укрепилась, поэтому предприятия ДТЭК ВИЭ только за январь-апрель уже выплатили налогов на общую сумму 1,13 млрд грн, из них налог на прибыль - 221 млн грн", - сообщили в компании.

В компании отметили, что предприятия "ДТЭК ВИЭ", генерирующие "зеленую" энергию, демонстрировали прибыль в первых трех кварталах 2020 г.

Общая сумма выплат по налогу на прибыль за первые 3 квартала 2020 года составила 263 млн грн.

Однако, в четвертом квартале 2020 г. гривна значительно девальвировала, что негативно отразилось на доходности предприятий, имеющих кредитные обязательства в валюте.

В целом же, основные проблемы украинских компаний, которые берут кредиты в иностранных валютах, связаны с турбулентностью курса отечественной валюты. Так, девальвация гривны во втором полугодии 2020 составила 16%, что отразилось на доходности и "ДТЭК ВИЭ".

"Укрепление отечественной валюты, регулярность и полнота выплат ГП "Гарантированный покупатель", - залог финансовой стабильности всех кампаний рынка ВИЭ", - подытожили в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что ДТЭК запустила первую в Украине промышленную литий-ионную систему накопления энергии, которая станет новой точкой роста украинской энергетики.

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