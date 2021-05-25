Сонячні й вітрові електростанції ДТЕК Ахметова вдвічі збільшили виплати в бюджет

"Компанія ДТЕК ВДЕ є одним з найбільших платників податків на ринку "зеленої" генерації України. Загальний обсяг сплачених податків ДТЕК ВДЕ до бюджетів усіх рівнів у 2020 році становить - 1,029 млрд грн. На початку 2021 року гривня зміцнилася, тому підприємства ДТЕК ВДЕ тільки за січень-квітень вже виплатили податків на загальну суму 1,13 млрд грн, з них податок на прибуток - 221 млн грн", - повідомили в компанії.

В компанії наголосили, що підприємства "ДТЕК ВДЕ", що генерують "зелену" енергію, демонстрували прибуток в перших трьох кварталах 2020 р.

Загальна сума виплат за податком на прибуток за перші 3 квартали 2020 року склала 263 млн грн.

Однак, у четвертому кварталі 2020 р. гривня значно девальвувала, що негативно відобразилося на прибутковості підприємств, які мають кредитні зобов'язання у валюті.

Загалом, основні проблеми українських компаній, які беруть кредити в іноземних валютах, пов'язані з турбулентністю курсу вітчизняної валюти. Так, девальвація гривні у другому півріччі 2020 склала 16%, що відобразилося на прибутковості й "ДТЕК ВДЕ".

"Зміцнення вітчизняної валюти, регулярність і повнота виплат ДП "Гарантований покупець", - запорука фінансової стабільності усіх кампаній ринку ВДЕ", - підсумували в компанії.