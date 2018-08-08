Солнечное затмение 2018: чего ожидать представителям всех знаков Зодиака 11 августа

Фото: Затмение Солнца (pixabay.com/ipicgr)

Последнее в этом году солнечное затмение 11 августа повлияет на все знаки Зодиака

Солнечное затмение 11 августа закрывает коридор летних затмений 2018 года. Астрологический прогноз на этот период сулит изменения и важные события. Наибольшее влияние природного явления могут ощутить Водолеи и Львы. Представителей этих двух знаков, а также Тельцов и Скорпионов ждут судьбоносные встречи.

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Солнечное затмение 2018: что пророчат звезды и каких опасностей ожидать

Овнам 11 августа стоит готовиться к переменам, связанным с детьми. Новости о грядущем пополнении или же творческие успехи, спортивные достижения детей могут порадовать Овнов-родителей в этот день. Период затмения для этого знака Зодиака станет временем для любви и романтики.

Тельцов также ждут перемены в семье. Солнечное затмение 11 августа - благоприятный период для начала ремонта или переезда. В этот день возможны новые приятные знакомства. Но стоит уделить особое внимание финансовой сфере, возможен обман и мошенничество.

Близнецы фактически не ощутят негативного влияния затмения. День пройдет на позитиве. Можно заняться творчеством, к примеру, начать вести блог или писать книгу.

Большие перемены в карьере ждут Раков. Возможно получение новых предложений по работе. Велик шанс улучшить свое финансовое положение при помощи дополнительного заработка или получения денежной помощи.

Фото: Солнечное затмение 11 августа (pixabay.com/Doinkster)

Для Львов солнечное затмение - начало нового этапа в жизни, куда следует войти, избавившись от негативных мыслей и ненужных вещей. Этому знаку Зодиака откроются неожиданные возможности и заманчивые перспективы. Однако Львы ощутят напряженность во взаимоотношениях с родными и любимыми.

Девы в период солнечного затмения получат возможность роста в духовной сфере, но для этого сначала нужно разобраться со своими эмоциями. Звезды предрекают этому знаку большие перемены. Это может быть переезд, эмиграция, беременность.

Весам после солнечного затмения откроются новые карьерные возможности. Начало собственного дела, реализация смелых планов, смена круга общения, - всего этого стоит ожидать уже осенью.

Для Скорпионов период затмения может оказаться трудным во взаимоотношениях с начальством. Однако благодаря хорошей репутации, возможен карьерный рост, повышение зарплаты и другие поощрения.

Фото: Затмение Солнца сильно повлияет на Львов и Водолеев (pixabay.com/vancarlosfr)

Стрельцы могут отправляться в путешествия и заводить новые знакомства с иностранцами, которые впоследствии окажутся полезными для ведения бизнеса. Однако рисковать в этот период не стоит.

Нелегкий период и трудные задачи ожидают Козерогов. Придется хорошенько потрудиться, но в будущем звезды прогнозируют получение щедрого вознаграждения за свои старания.

Для Водолеев затмение 11 августа - время больших перемен практически во всех сферах жизни. Это период самоанализа, изменений в любовных отношениях, трудовой деятельности. Возможны сложности с составлением планов на будущее.

К Рыбам могут вернуться старые болезни, поэтому важно в период затмения провести профилактику. В карьере ожидаются перемены, связанные с получением новой должности, повышением, началом интересного проекта.

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Видео: РБК-Украина