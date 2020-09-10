Солнечно и жарко: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 10 сентября солнечная и жаркая. Температура воздуха днем будет колебаться от +20 до +29.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех регионах

Во всех областях сегодня солнечно. Температура воздуха днем на западе и севере составит +21+25, а ночью +10+12. На востоке страны днем будет +24+26, а ночью +12+14.

В центральных областях температура воздуха будет колебаться от +25 до +29, а ночью +10+13.

На юге страны днем +27+29, а ночью +12+16.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха днем составит +25+27, а ночью +11+13.

Напомним, после нескольких холодных и дождливых дней в страну вновь вернется ясная и солнечная погода, а температура воздуха снова начнет подниматься.

Ранее в Украине ухудшилась погода из-за дождей в центральных и северных областях.