Солнечно и заморозки: прогноз погоды на День защитников и защитниц
Фото: какой будет погода на День защитников и защитниц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Синоптики рассказали, какой будет погода на День защитников и защитниц. Ожидается солнечная погода днем и заморозки ночью.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Прогноз во всех областях
В Украине ожидается сочная погода и без осадков во всех областях. Температура воздуха составит:
- на западе днем +9+14, а ночью +2+5,
- на севере +8+10, а ночью +5+7,
- на востоке днем будет +11+15, а ночью +5+9,
- на юге днем ожидается +11+15, а ночью +4+7,
- в центре днем будет +10+13, а ночью +4+7.
Прогноз в Киеве
В столице также ожидается солнечная погода. Температура воздуха днем составит +10+12, а ночью +4+6.