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Солнечно и заморозки: прогноз погоды на День защитников и защитниц

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Киев, Четверг 14 октября 2021 10:00
Солнечно и заморозки: прогноз погоды на День защитников и защитниц Фото: какой будет погода на День защитников и защитниц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики рассказали, какой будет погода на День защитников и защитниц. Ожидается солнечная погода днем и заморозки ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В Украине ожидается сочная погода и без осадков во всех областях. Температура воздуха составит:

  • на западе днем +9+14, а ночью +2+5,
  • на севере +8+10, а ночью +5+7,
  • на востоке днем будет +11+15, а ночью +5+9,
  • на юге днем ожидается +11+15, а ночью +4+7,
  • в центре днем будет +10+13, а ночью +4+7.

Прогноз в Киеве

В столице также ожидается солнечная погода. Температура воздуха днем составит +10+12, а ночью +4+6.

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