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Сонячно та заморозки: прогноз погоди на День захисників та захисниць

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Київ, Четвер 14 жовтня 2021 10:00
Сонячно та заморозки: прогноз погоди на День захисників та захисниць Фото: якою буде погода на День захисників та захисниць (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики розповіли, якою буде погода на День захисників та захисниць. Очікується сонячна погода вдень та заморозки вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

в Україні очікується сочна погода та без опадів у всіх областях. Температура повітря складе:

  • на заході вдень +9+14, а вночі +2+5,
  • на півночі +8+10, а вночі +5+7,
  • на сході вдень буде +11+15, а вночі +5+9,
  • на півдні вдень очікується +11+15, а вночі +4+7,
  • у центрі вдень буде +10+13, а вночі +4+7.

Прогноз у Києві

У столиці також очікується сонячна погода. Температура повітря вдень складе +10+12, а вночі +4+6.

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