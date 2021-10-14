Сонячно та заморозки: прогноз погоди на День захисників та захисниць
Фото: якою буде погода на День захисників та захисниць (Віталій Носач, РБК-Україна)
Синоптики розповіли, якою буде погода на День захисників та захисниць. Очікується сонячна погода вдень та заморозки вночі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
в Україні очікується сочна погода та без опадів у всіх областях. Температура повітря складе:
- на заході вдень +9+14, а вночі +2+5,
- на півночі +8+10, а вночі +5+7,
- на сході вдень буде +11+15, а вночі +5+9,
- на півдні вдень очікується +11+15, а вночі +4+7,
- у центрі вдень буде +10+13, а вночі +4+7.
Прогноз у Києві
У столиці також очікується сонячна погода. Температура повітря вдень складе +10+12, а вночі +4+6.