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Солнечно и тепло до +17: прогноз погоды на сегодня

Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине сегодня солнечная и теплая. Температура воздуха днем достигнет +17.

Об этом сообщает пресс-центр УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Во всех регионах сегодня сухо и тепло. На западе страны днем будет +14+17, а ночью +3+5.

В северных областях прогнозируют днем +13+15, а ночью +3+5. На юге страны днем будет +15+18, а ночью +6+9. В восточных областях передают +14+16, а ночью +3+8.

В центре страны ожидается тоже теплая погода. Днем будет +13+16, а ночью+3+5.

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве тепло и солнечно. Температура воздуха днем составит +13+15, а ночью +3+5.

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода в последний пасхальный выходной.

Также в УкрГидрометцентре спрогнозировали, что в мае 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине 15-18 градусов, в горах 11-13 градусов тепла. Это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

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