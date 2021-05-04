Солнечно и тепло до +17: прогноз погоды на сегодня

Прогноз во всех областях

Во всех регионах сегодня сухо и тепло. На западе страны днем будет +14+17, а ночью +3+5.

В северных областях прогнозируют днем +13+15, а ночью +3+5. На юге страны днем будет +15+18, а ночью +6+9. В восточных областях передают +14+16, а ночью +3+8.

В центре страны ожидается тоже теплая погода. Днем будет +13+16, а ночью+3+5.

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве тепло и солнечно. Температура воздуха днем составит +13+15, а ночью +3+5.