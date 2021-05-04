Солнечно и тепло до +17: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине сегодня солнечная и теплая. Температура воздуха днем достигнет +17.
Во всех регионах сегодня сухо и тепло. На западе страны днем будет +14+17, а ночью +3+5.
В северных областях прогнозируют днем +13+15, а ночью +3+5. На юге страны днем будет +15+18, а ночью +6+9. В восточных областях передают +14+16, а ночью +3+8.
В центре страны ожидается тоже теплая погода. Днем будет +13+16, а ночью+3+5.
Сегодня в Киеве тепло и солнечно. Температура воздуха днем составит +13+15, а ночью +3+5.
Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода в последний пасхальный выходной.
Также в УкрГидрометцентре спрогнозировали, что в мае 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине 15-18 градусов, в горах 11-13 градусов тепла. Это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.