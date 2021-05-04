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Сонячно та тепло до +17: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Анастасія Рокитна

Погода в Україні сьогодні сонячна та тепла. Температура повітря вдень досягне +17.

Про це повідомляє прес-центр УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У всіх регіонах сьогодні сухо та тепло. На заході країни вдень буде +14+17, а вночі +3+5.

У північних областях прогнозують вдень +13+15, а вночі +3+5. На півдні країни вдень буде +15+18, а вночі +6+9. У східних областях передають +14+16, а вночі +3+8.

У центрі країни очікується теж тепла погода. Вдень буде +13+16, а вночі +3+5.

Прогноз у Києві

Сьогодні у Києві тепло та сонячно. Температура повітря вдень складе +13+15, а вночі +3+5.

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода в останній великодній вихідний.

Також в Укргідрометцентрі спрогнозували, що у травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

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