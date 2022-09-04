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Солнечно, но прохладно: какой будет погода в Украине сегодня

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Украина, Воскресенье 04 сентября 2022 07:00
Солнечно, но прохладно: какой будет погода в Украине сегодня Фото: в Украине 4 сентября будет прохладная погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 4 сентября, погода в Украине будет прохладной. В некоторых областях возможны порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, 4 сентября дождь прогнозируется только в Луганской области. На остальной территории страны будет сухая и солнечная погода. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Однако в южных и восточных областях возможны порывы до 15-20 м / с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +5 +9, днем +17 +20 градусов;
  • на западе ночью +7 +11 градусов, а днем +17 +20;
  • в восточных областях ночью +10 +12, днем +17 +19 градусов;
  • на юге страны ночью +11 +14 градусов, а днем +20 +22;
  • в центральных областях ночью +8 +12, днем +18 +20 градусов.

Солнечно, но прохладно: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный с порывами до 10 м/с.

В Киеве, как и в других регионах, сегодня снова похолодает. Столбики термометров ночью покажут +8 +10, а днем +18 +20 градусов.

Солнечно, но прохладно: какой будет погода в Украине сегодня

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь.

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