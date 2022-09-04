ua ru
Нд, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Сонячно, але прохолодно: якою буде погода в Україні сьогодні

Новость на русском →
Україна, Неділя 04 вересня 2022 07:00
Сонячно, але прохолодно: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: в Україні 4 вересня буде прохолодна погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 4 вересня, погода в Україні буде прохолодною. У деяких областях можливі пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, 4 вересня дощ прогнозується лише у Луганській області. На решті території країни буде суха і сонячна погода. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Проте у південних та східних областях можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +5 +9, вдень +17 +20 градусів;
  • на заході вночі +7 +11 градусів, а вдень +17 +20;
  • у східних областях вночі +10 +12, вдень +17 +19 градусів;
  • на півдні країни вночі +11 +14 градусів, а вдень +20 +22;
  • у центральних областях вночі +8 +12, вдень +18 +20 градусів.

Сонячно, але прохолодно: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні у столиці опадів не прогнозується. Вітер північно-східний з поривами до 10 м/с.

У Києві, як і в інших регіонах, сьогодні знову похолоднішає. Стовпчики термометрів вночі покажуть +8 +10, а вдень +18 +20 градусів.

Сонячно, але прохолодно: якою буде погода в Україні сьогодні

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода в Києві Гідрометцентр
NEWS
РФ намагається наступати на Бахмут та Авдіївку, всі атаки відбито: зведення Генштабу
РФ намагається наступати на Бахмут та Авдіївку, всі атаки відбито: зведення Генштабу
DAILY
Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"
Юлія Акімовакоресподент Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"