Солнечно и прохладно: какой будет погода сегодня в Украине

Сегодня, 10 октября на всей территории Украины ожидается сухая и ясная погода. Температура ночью воздуха в некоторых регионах упадет до -2 градусов, а днем местами повысится до +17 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

В северных областях синоптики прогнозируют днем до +10 +14 градусов, а ночью температура упадет до -2 +2.

На западе столбики термометра днем поднимутся +10 +12 градусов, а ночью опустятся до 0 -2 градусов.

В восточных областях температура воздуха днем ожидается в пределах +12 +15, а ночью -+3 +6 градусов.

На юге страны днем синоптики обещают +13 +16 градусов, а ночью +3 +6.

Центральную часть страны днем ожидает до +12 +14, а ночью температура снизится до +1 +4 градусов.

На Закарпатье днем ожидается до +17 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице ожидается ясная погода, без осадков. Температура воздуха днем составит +11 +13 градусов, а ночью упадет до +1 +3 градусов.

В Киевской области ночью 0 +2 градуса.