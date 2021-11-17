Солнечно, но ночью морозы: прогноз погоды на сегодня

В Украине продолжает удерживаться солнечная погода. Однако, ночью сохраняются морозы.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на УкрГидрометцентр .

Прогноз во всех областях

Сегодня солнечно и без осадков во всех областях. Только ночью морозы.

Температура воздуха днем на западе страны составит +3+8, а ночью -2-7. На севере днем будет +3+5, а ночью -5-7. В восточных регионах прогнозируют днем +3+5, а ночью -6-8.

На юге страны днем будет +4+7, а ночью -2-4. В центральных областях днем +2+5, а ночью -4-6.

Прогноз в Киеве

Синоптики прогнозируют солнечную погоду сегодня днем. Температура воздуха днем составит + 2 + 4, а ночью-5-7.