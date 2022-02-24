Солнечно и дожди со снегом на востоке. Прогноз погоды на сегодня
Фото: в Украине сегодня будет солнечно (GettyImages)
В Украине сегодня солнечно в большинстве областей. Дожди со снегом прогнозируют в Луганской и Донецкой областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Сегодня солнечно и без осадков в большинстве областей. На территории Луганской и Донецкой областей ожидается снег с дождем. Температура воздуха составит:
- на западе днем +4+8, а ночью -2+2,
- на севере днем +4+7, а ночью -2+1,
- на востоке днем +3+8, а ночью -2-4,
- на юге днем + 4+7, а ночью -2+1.
- в центре днем +5+7, а ночью 0-2.
Прогноз в Киеве
В столице сегодня солнечно. Температура воздуха днем составит +5+7, а ночью 0+2.