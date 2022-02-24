Солнечно и дожди со снегом на востоке. Прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня солнечно в большинстве областей. Дожди со снегом прогнозируют в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Укргидрометцентр .

Прогноз во всех областях

Сегодня солнечно и без осадков в большинстве областей. На территории Луганской и Донецкой областей ожидается снег с дождем. Температура воздуха составит:

на западе днем +4+8, а ночью -2+2,

на севере днем +4+7, а ночью -2+1,

на востоке днем +3+8, а ночью -2-4,

на юге днем + 4+7, а ночью -2+1.

в центре днем +5+7, а ночью 0-2.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня солнечно. Температура воздуха днем составит +5+7, а ночью 0+2.