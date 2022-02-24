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Солнечно и дожди со снегом на востоке. Прогноз погоды на сегодня

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Киев, Четверг 24 февраля 2022 06:10
Солнечно и дожди со снегом на востоке. Прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине сегодня будет солнечно (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сегодня солнечно в большинстве областей. Дожди со снегом прогнозируют в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сегодня солнечно и без осадков в большинстве областей. На территории Луганской и Донецкой областей ожидается снег с дождем. Температура воздуха составит:

  • на западе днем +4+8, а ночью -2+2,
  • на севере днем +4+7, а ночью -2+1,
  • на востоке днем +3+8, а ночью -2-4,
  • на юге днем + 4+7, а ночью -2+1.
  • в центре днем +5+7, а ночью 0-2.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня солнечно. Температура воздуха днем составит +5+7, а ночью 0+2.

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