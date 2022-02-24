Сонячно та дощі зі снігом на сході. Прогноз погоди на сьогодні
Фото: в Україні сьогодні буде сонячно (GettyImages)
В Україні сьогодні сонячно у більшості областей. Дощі зі снігом прогнозують у Луганській та Донецькій областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
Сьогодні сонячно та без опадів у більшості областей. На території Луганської та Донецької областей очікується сніг з дощем. Температура повітря складе:
- на заході вдень +4+8, а вночі -2+2,
- на півночі вдень +4+7, а вночі -2+1,
- на сході вдень +3+8, а вночі -2-4,
- на півдні вдень +4+7, а вночі -2+1.
- у центрі вдень +5+7, а вночі 0-2.
Прогноз у Києві
У столиці сьогодні сонячно. Температура повітря вдень складе +5+7, а вночі 0+2.