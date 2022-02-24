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Сонячно та дощі зі снігом на сході. Прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Четвер 24 лютого 2022 06:10
Сонячно та дощі зі снігом на сході. Прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні сьогодні буде сонячно (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні сьогодні сонячно у більшості областей. Дощі зі снігом прогнозують у Луганській та Донецькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні сонячно та без опадів у більшості областей. На території Луганської та Донецької областей очікується сніг з дощем. Температура повітря складе:

  • на заході вдень +4+8, а вночі -2+2,
  • на півночі вдень +4+7, а вночі -2+1,
  • на сході вдень +3+8, а вночі -2-4,
  • на півдні вдень +4+7, а вночі -2+1.
  • у центрі вдень +5+7, а вночі 0-2.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні сонячно. Температура повітря вдень складе +5+7, а вночі 0+2.

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