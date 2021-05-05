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Солнечно и дождь на Закарпатье: прогноз погоды на сегодня

Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине сегодня теплая и солнечная. Температура воздуха днем поднимется до +20.

Об этом сообщает пресс-центр УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех регионах

Во всех областей, кроме Закарпатской, сегодня тепло и солнечно. Температура воздуха днем в западных областях составит +17+20, а ночью +3+5.

На востоке страны, по данным синоптиков, будет +17+19 днем, а ночью +3+5.

В центральных областях сегодня днем будет +18+20, а ночью +3+5. На севере страны днем передают +18+20, а ночью +3+5. На юге будет +17+19, а ночью +4+7.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня ожидается теплая погода, без осадков. Температура воздуха днем составит +18+20, а ночью +2+4.

Напомним, синоптик прогнозировала потепление до 20 градусов во многих областях.

Вместе с тем, в Украине резко изменится погода на этой неделе.

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