Солнечно днем и заморозки ночью: прогноз погоды на сегодня
Фото: в Украине солнечная погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Синоптики дали прогноз погоды на 4 октября. Ожидается солнечная погода днем, а заморозки ночью.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Сегодня будет солнечная и теплая погода днем, но ночью прогнозируют заморозки.
Температура воздуха составит:
- на западе днем +13+21, а ночью +3+8,
- на севере днем +11+14, а ночью +3+5,
- на востоке днем +11+15, а ночью +3+5,
- на юге днем будет +14+17, а ночью +3+9,
- в центре днем будет +12+15, а ночью +3+5.
Прогноз в Киеве
В Киеве теплая и солнечная погода. Температура воздуха днем составит +14+16, а ночью +3+5.