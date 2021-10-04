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Солнечно днем и заморозки ночью: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Понедельник 04 октября 2021 08:00
Солнечно днем и заморозки ночью: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине солнечная погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики дали прогноз погоды на 4 октября. Ожидается солнечная погода днем, а заморозки ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сегодня будет солнечная и теплая погода днем, но ночью прогнозируют заморозки.

Температура воздуха составит:

  • на западе днем +13+21, а ночью +3+8,
  • на севере днем +11+14, а ночью +3+5,
  • на востоке днем +11+15, а ночью +3+5,
  • на юге днем будет +14+17, а ночью +3+9,
  • в центре днем будет +12+15, а ночью +3+5.

Прогноз в Киеве

В Киеве теплая и солнечная погода. Температура воздуха днем составит +14+16, а ночью +3+5.

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