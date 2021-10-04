Сонячно вдень і заморозки вночі: прогноз погоди на сьогодні
Фото: в Україні сонячна погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Синоптики дали прогноз погоди на 4 жовтня. Очікується сонячна погода вдень, а заморозки вночі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
Сьогодні буде сонячна та тепла погода вдень, але вночі прогнозують заморозки.
Температура повітря складе:
- на заході вдень +13+21, а вночі +3+8,
- на півночі вдень +11+14, а вночі +3+5,
- на сході вдень +11+15, а вночі +3+5,
- на півдні вдень буде +14+17, а вночі +3+9,
- у центрі вдень буде +12+15, а вночі +3+5.
Прогноз у Києві
У Києві тепла та сонячна погода. Температура повітря вдень складе +14+16, а вночі +3+5.