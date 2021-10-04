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Сонячно вдень і заморозки вночі: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Понеділок 04 жовтня 2021 08:00
Сонячно вдень і заморозки вночі: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні сонячна погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики дали прогноз погоди на 4 жовтня. Очікується сонячна погода вдень, а заморозки вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні буде сонячна та тепла погода вдень, але вночі прогнозують заморозки.

Температура повітря складе:

  • на заході вдень +13+21, а вночі +3+8,
  • на півночі вдень +11+14, а вночі +3+5,
  • на сході вдень +11+15, а вночі +3+5,
  • на півдні вдень буде +14+17, а вночі +3+9,
  • у центрі вдень буде +12+15, а вночі +3+5.

Прогноз у Києві

У Києві тепла та сонячна погода. Температура повітря вдень складе +14+16, а вночі +3+5.

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