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Солнечно, а днем местами до +19: какой будет погода в Украине сегодня

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Украина, Воскресенье 03 октября 2021 10:00
Солнечно, а днем местами до +19: какой будет погода в Украине сегодня Фото: 3 октября синоптики обещают солнечную и сухую погоду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 3 октября по всей территории Украины сохранится сухая и солнечная погода. Температура воздуха местами днем достигнет до +19 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

В западных областях столбики термометра днем покажут +15 +19 градусов, ночью же упадут до +3 +8.

На севере страны ожидается днем до +12 +16 градусов, а ночью похолодает до +3 +5.

В восточных областях температура воздуха днем будет достигать +12 +15, а ночью снизится до +3 +5.

На юге страны днем синоптики прогнозируют до +14 +18, ночью температура будет колебаться в пределах +3 +9.

В центральных областях столбики термометра днем покажут +13 +17, а ночью опустятся до +3 +5.

Солнечно, а днем местами до +19: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице ожидается солнечная погода, без осадков. Температура воздуха днем составит +14 +16 градусов, а ночью упадет до +3 +5.

Солнечно, а днем местами до +19: какой будет погода в Украине сегодня

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Погода в Украине Укргидометцентр
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