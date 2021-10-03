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Сонячно, а вдень подекуди до +19: якою буде погода в Україні сьогодні

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Україна, Неділя 03 жовтня 2021 10:00
Сонячно, а вдень подекуди до +19: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: 3 жовтня синоптики обіцяють сонячну та суху погоду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 3 жовтня по всій території України утримається суха та сонячна погода. Температура повітря подекуди вдень сягне до +19 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УкрГідрометцентр.

Погода в Україні

У західних областях стовпчики термометра вдень покажуть +15 +19 градусів, вночі ж впадуть до +3 +8.

На півночі країни очікується вдень до +12 +16 градусів, а ночі похолодає до +3 +5.

У східних областях температура повітря вдень сягатиме +12 +15, а вночі знизиться до +3 +5.

На півдні країни вдень синоптики прогнозують до +14 +18, вночі температура коливатиметься в межах +3 +9.

У центральних областях стовпчики термометра вдень покажуть +13 +17, а вночі опустяться до +3 +5.

Сонячно, а вдень подекуди до +19: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці очікується сонячна погода, без опадів. Температура повітря вдень становитиме +14 +16 градусів, а вночі впаде до +3 +5.

Сонячно, а вдень подекуди до +19: якою буде погода в Україні сьогодні

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Погода в Україні Укргидометцентр
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