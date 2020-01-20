Солдаты США не допустили РФ к нефтяным месторождениям в Сирии

Американские солдаты США, которые совершают военное патрулирование в Сирии, остановили солдат российской армии, когда они пытались добраться до нефтяных месторождений. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

Речь идет о нефтяном месторождении Румейлан на северо-востоке Хасаки. Согласно информации источников турецкого агентства, солдаты США блокировали дорогу российским военным. Между двумя группами возникла напряженность, когда американские солдаты попросили российских вернуться в район Амуды на северо-западе от Хасаки. Российским солдатам пришлось вернуться.

Также ранее террористы YPG / PKK не позволили российским солдатам пройти через город Камышлы для создания военной зоны вблизи нефтяного месторождения Румейлан и не позволили им добраться до региона.

"В ходе своей более чем 30-летней террористической кампании против Турции РПК, включенная в список террористических организаций Турции, США и ЕС, несет ответственность за гибель почти 40 000 человек, включая женщин, детей и младенцев. Террористическая YPG является сирийским ответвлением РПК", - отмечает агентсвто.

Напомним, по данным ООН, в Сирии зафиксированы более 1,5 тыс. смертей среди гражданского населения в период с 29 апреля 2019 года по 15 января 2020 года.