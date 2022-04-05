Солдаты РФ творили в украинских селах такое, чего местные не видели при нацистской оккупации, - Зеленский

"Во многих селах из освобожденных районов Киевской, Черниговской, Сумской областей оккупанты делали такое, что местные жители не видели во время нацистской оккупации 80 лет назад", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что 4 апреля посетил пригороды Киева - Бучу, Ирпень, Стоянку - которые были временно захвачены войсками РФ. В некоторых других населенных пунктах, в частности в Бородянке, тоже много убитых мирных граждан.

Глава государства подчеркнул, что за это путинские оккупанты безусловно понесут ответственность.

"Мы уже делаем все, чтобы как можно скорее установить всех причастных российских военных к этим преступлениям. Все, чтобы их наказать, будет общей работой нашего государства с Европейским союзом и международными институциями, в частности с Международным уголовным судом", - отметил Зеленский.

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