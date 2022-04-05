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Солдаты РФ творили в украинских селах такое, чего местные не видели при нацистской оккупации, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский заявил, что в освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах видны ужасные последствия действий захватчиков, которые своими зверствами "превзошли" даже гитлеровцев во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы Украинского государства.

"Во многих селах из освобожденных районов Киевской, Черниговской, Сумской областей оккупанты делали такое, что местные жители не видели во время нацистской оккупации 80 лет назад", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что 4 апреля посетил пригороды Киева - Бучу, Ирпень, Стоянку - которые были временно захвачены войсками РФ. В некоторых других населенных пунктах, в частности в Бородянке, тоже много убитых мирных граждан.

Глава государства подчеркнул, что за это путинские оккупанты безусловно понесут ответственность.

"Мы уже делаем все, чтобы как можно скорее установить всех причастных российских военных к этим преступлениям. Все, чтобы их наказать, будет общей работой нашего государства с Европейским союзом и международными институциями, в частности с Международным уголовным судом", - отметил Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский выступил с новым обращением по итогам 40-х суток войны

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал о тысячах замученных российскими оккупантами украинцев. Глава государства пообещал, что мир признает военные преступления РФ геноцидом.

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