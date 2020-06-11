Солдаты фортуны: кто и зачем хочет создать в Украине частные военные компании

На заседании Консультативного совета ветеранов войны 5 июня Зеленский сообщил, что есть два законопроекта о ЧВК, которые еще не зарегистрированы в парламенте и нуждаются в доработке. О каких именно документах идет речь, он не уточнил. Однако еще в феврале депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк внесла в Раду проект закона "О военно-консалтинговой деятельности".

С тех пор документ фактически без движения лежит в парламенте и не выносится на голосование. Такая же судьба постигла и его предшественника – похожий проект вносил в Раду прошлого созыва депутат Валерий Карпунцов. Несмотря на бурные обсуждения и поддержку со стороны отдельных ветеранских организаций, вопрос легализации украинских ЧВК был отложен в долгий ящик.

Конкурентная среда

Одна из ключевых норм документа, который уже находится в Раде, – это создание в Украине национальной комиссии, которая будет выдавать лицензии частным военным компаниям. Эти фирмы могли бы предоставлять военные и охранные услуги другим странам (кроме России), физическим и юридическим лицам.

Среди прочего, речь идет о консультировании и обучении силовиков других стран, а также предоставлении им "кадровой, логистической, финансовой и информационно-аналитической поддержки". Планируется, что все оружие и боеприпасы украинских "частных армий" будет на учете в государственном реестре. Основной момент – ЧВК нельзя использовать на территории Украины.

Общемировой рынок таких услуг бывший нардеп Карпунцов оценивает в 200 млрд долларов. Он уверен, что принятие закона о частном военном консалтинге может принести значительный доход украинскому бюджету и помочь в трудоустройстве ветеранов войны на Донбассе. Но, по его словам, эту идею "заблокировали зарубежные конкуренты".

"Мы не только о США говорим, мы говорим о всех тех странах, которые видят в Украине только сырьевой придаток. О тех странах, которые не заинтересованы в том, чтобы Украина развивалась. Наши страны-соседи видят, что мы очень конкурентны, тем более в военной сфере", – сказал он в комментарии РБК-Украина.

Карпунцов считает, что иностранные государства не хотят терять не только "урожайный рынок", но и возможность за невысокие суммы вербовать украинских специалистов и нелегально использовать их в военных конфликтах.

Президент Владимир Зеленский отметил, что один из существующих законопроектов не предусматривает никаких ограничений, потому нужно разработать сбалансированный документ, возможно, с привлечением ветеранов. "Это законопроект о том, чтобы та или другая бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. А это очень опасно", – заявил он.

Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа") считает, что Офис президента игнорирует ее законопроект якобы "под давлением западных стран". По ее словам, в Украине и так нелегально работают не менее пяти военных компаний, зарегистрированных на территории других государств.

"Понимаю, что этот закон не выгоден нашим конкурентам из США, Великобритании и т.д., где ЧВК легализованы уже много десятилетий. Не секрет, что много посольств очень сильно возмутились, что отпадут их проекты по привлечению наших людей в военно-морские учения, которые по сути являются плацдармом для поощрения наших лучших военных экспертов работать на другие государства", – написала депутат в Facebook.

Публично лоббирует вопрос легализации ЧВК и бывший командир армейского спецназа, а ныне заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос. Кроме материальной выгоды для государства, он видит еще и моральный аспект этого вопроса.

"У нас десятки тысяч людей вернулись с фронта, но в мирной жизни оказались никому не нужны. Хотя не те, кто защищал это общество, должны подстраиваться под него, а общество должно оказать им поддержку. ЧВК – это громоотвод, который позволит помочь фронтовикам, не сумевшим себя реализовать, продолжить заниматься тем, что они умеют делать качественно, получать за это деньги и признание государства", – сказал он в интервью "Фактам" в феврале.

Согласно статистике Министерства ветеранов, год назад в Украине было почти 370 тысяч участников боевых действий. При этом до недавнего времени бойцы добровольческих формирований такой статус и поддержку от государства получали с большими трудностями. Далеко не все из них смогли найти себе занятие в мирной жизни. Нередко в криминальной хронике и в связи с резонансными преступлениями звучат имена бывших добровольцев.

Серый бизнес

Эксперты, долгое время изучавшие деятельность ЧВК, обращают внимание на опасности, с которыми Украина столкнется, легализовав "частные армии". В частности, об этом говорит генерал-майор СБУ Игорь Гуськов, который занимался в спецслужбе анализом и сбором данных об участии российских ЧВК в международных конфликтах, а сейчас продолжает эту работу в составе "Украинского центра аналитики и безопасности".

Он подчеркнул, что мировой бизнес по охране грузов, военных консультаций и морских перевозок давно поделен. Потому украинским фирмам могут предложить только задействовать бойцов непосредственно в прямых конфликтах на территории воюющих стран.

"Мы можем предложить только дешевую и готовую рисковать своей жизнью рабочую силу. Это может привести к тому, что наши представители, не найдя своего места на рынке легального использования ЧВК по международному законодательству, уйдут в полулегальное поле. Например, как в войне в Йемене, где участвуют полулегальные компании, а по сути это "дикие гуси", которых просто набрали за деньги воевать", – объяснил РБК-Украина бывший руководитель аппарата СБУ.

Гуськов говорит, что на данный момент в составе как российских, так и западных ЧВК воюют сотни граждан Украины. В частности, по его словам, СБУ владеет данными о 86 жителях оккупированного Россией Крыма, принимающих участие в ЧВК "Вагнера".

Кроме того, он указал на сомнительную законность вербовки и участия украинцев в боевых операциях Французского иностранного легиона, особенно на территориях других государств (1 мая 2020 года боец легиона, украинец Дмитрий Мартынюк погиб в ходе военной операции в Мали, – ред.).

Аналитик уточнил, что перед легализацией частных военных компаний необходимо урегулировать вопрос уголовной ответственности за наемничество в Украине. Сейчас за такие действия как сам боец, так и его вербовщик могут получить до 10 лет тюрьмы.

Военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец говорит о другом аспекте. Хорошие финансовые условия, предлагаемые приватными компаниями, могут стать соблазном для военных ВСУ.

"Угроза для армии то, что будут "высасываться" нормальные кадры. Давно надо было уже думать о том, как удерживать кадры в ВСУ. ЧВК добавит определенной степени конкурентности, чтобы наши чиновники высокого уровня задумались, что делать с Вооруженными силами, потому что у нас начинает "вымываться" боевой дух армии, из-за того, что люди с достаточным опытом начинают покидать войска", – объяснил эксперт в комментарии РБК-Украина.

США и Россия активно используют частные военные компаний в тех вопросах, где невозможно прямое вмешательство государства. "Гибель представителя ЧВК воспринимается менее болезненно, чем гибель солдата", – так военный эксперт объяснил востребованность наемников правительствами разных стран мира.

По данным СБУ, ЧВК "Вагнера", координирует Главное разведывательное управление российского Генштаба ВС РФ. Эту структуру применяют для решения точечных задач в локальных конфликтах. К примеру, на Донбассе, в Сирии и сейчас – в Ливии.

Американская компания SILVERCORP, по словам ее основателя Джордана Гудро, в марте текущего года предприняла дерзкую, но безуспешную военную операцию по свержению президента Венесуэлы.

Згурец подчеркнул, что создание военных компаний – общемировой тренд, и Украина не сможет оставаться от него в стороне. Тем более, что сотни граждан Украины и так воюют в "горячих точках" в составе иностранных военных структур. Вопрос в том, сможет ли государство эффективно контролировать наемников, чтобы они не стали угрозой внутри страны.