Солдатів КНДР перемістили з Далекого Сходу вглиб Росії, - ЦПД

КНДР відправила солдат в Росію

Північна Корея направила до Росії своїх солдатів, які, за повідомленнями розвідки, повинні взяти участь у бойових діях проти України. Солдати КНДР проходили навчання на чотирьох полігонах на Далекому Сході РФ.

Як повідомляли в українській розвідці, КНДР могла направити в Росії 11 тисяч військових. За словами президента України Володимира Зеленського, КНДР може готувати дві бригади військ по 6 тисяч солдатів.

Буданов розповів, що Північна Корея направила Росії ракети та людей, щоб в обмін отримати технології для тактичної ядерної зброї.

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