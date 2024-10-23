Солдат КНДР переместили с Дальнего Востока вглубь России, - ЦПД

КНДР отправила солдат в Россию

Северная Корея направила в Россию своих солдат, которые, по сообщениям разведки, должны принять участие в боевых действиях против Украины. Солдаты КНДР проходили обучение на четырех полигонах на Дальнем Востоке РФ.

Как сообщали в украинской разведке, КНДР могла направить в Россию 11 тысяч военных. По словам президента Украины Владимира Зеленского, КНДР может готовить две бригады войск по 6 тысяч солдат.

Буданов рассказал, что Северная Корея направила России ракеты и людей, чтобы получить технологии для тактического ядерного оружия.

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