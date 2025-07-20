Солдати, танки та ракети: що РФ втратила на фронті за останню добу

Втрати армії РФ

Нагадаємо, що за попередню добу, з 18 на 19 липня, втрати армії РФ у боях проти України становили 1120 солдатів. Крім того, ЗСУ знищили 46 артсистем, 163 дрони і 112 одиниць автотехніки.

Зазначимо, з початку повномасштабної війни, втрати армії РФ перевищили 1 млн осіб.

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