Солдати, танк та ракети: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу

Втрати армії РФ

Нагадаємо, що за минулу добу, з 2 на 3 серпня, росіяни втратили в боях проти України ще 920 солдатів. Також ЗСУ знищили 43 артсистеми, 135 одиниць автотехніки та 178 дронів.

Також зазначимо, що втрати ворога з початку повномасштабної війни становлять уже понад 1 млн осіб.