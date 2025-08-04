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Солдати, танк та ракети: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу

Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Минулої доби російська армія втратила на фронті 1010 солдатів. Також було знищено танк та бойові броньовані машини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 4 серпня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1057140 (+1010) осіб;
  • танків - 11069 (+1) одиниць;
  • бойових броньованих машин - 23079 (+8) одиниць;
  • артилерійських систем - 31053 (+28) одиниці;
  • РСЗВ - 1452 одиниці;
  • засоби ППО - 1203 одиниці;
  • літаків - 421 одиниця;
  • гелікоптерів - 340 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 49451 (+77) одиниця;
  • крилаті ракети - 3553 (+1) одиниці;
  • кораблі / катери - 28 одиниць;
  • підводні човни - один;
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 57244 (+85) одиниці;
  • спеціальна техніка - 3935 одиниць.

Втрати армії РФ

Нагадаємо, що за минулу добу, з 2 на 3 серпня, росіяни втратили в боях проти України ще 920 солдатів. Також ЗСУ знищили 43 артсистеми, 135 одиниць автотехніки та 178 дронів.

Також зазначимо, що втрати ворога з початку повномасштабної війни становлять уже понад 1 млн осіб.

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