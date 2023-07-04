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Солдати скінчилися? У Москві хочуть відправляти на фронт будівельників

Фото: у Москві хочуть відправляти на фронт будівельників (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Влада Москви запропонувала забудовникам обмінювати співробітників-добровольців для відправлення на фронт на підряди від мерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Верстку".

Повідомляється як мінімум про дві будівельні компанії, яким доручено знайти у своїй структурі кілька десятків добровольців, з якими надалі буде підписано контракт на військову службу, після чого вони поїдуть воювати в Україну.

З мерії будівельникам приходять "доручення" із зазначенням до кінця серпня надати щонайменше 30 добровольців. Такі завдання поставлені перед більшістю будівельних компаній столиці.

Джерело видання відзначило, що фактично це угода: будівельні фірми надають своїх працівників, а натомість отримують від мерії підряди. Причому йдеться саме про добровольців, які вирушать на фронт як військовослужбовці.

Мобілізація у Росії

Восени 2022 року президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в країні на тлі багатотисячних втрат у війні проти України.

Незабаром у Міноборони України заявили, що окупантам вдалося мобілізувати близько 280 тисяч людей. Їх відправляли на фронт без підготовки та з поганим оснащенням.

У розвідці Естонії також розповіли, що Росія може оголосити другу хвилю мобілізації. Шанс цього дуже високий. У британській розвідці також заявили, що примусова мобілізація, проведена на території Росії, погіршила дисципліну у російській армії.

Щоб прискорити мобілізацію, у РФ запропонували сповіщати мобілізованих про вручення повістки через SMS-повідомлення.

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