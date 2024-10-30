Солдати КНДР перебувають за 50 км від українського кордону, - FT

Видання з посиланням на представників української розвідки зазначає, що близько 3 тисячі північнокорейських військових були таємно перевезені цивільними вантажівками з далекого сходу Росії до Курської області.

За словами українських розвідників, лише кілька сотень з 3 тисяч - це спецпризначенці, решта - регулярні війська. У понеділок, 28 жовтня, їх розмістили в казармах приблизно за 50 км від українського кордону, де вони чекають подальших наказів російського командування.

Представники української розвідки поставили під сумнів боєздатність прибулих з Північної Кореї солдатів, описуючи більшість як недосвідчених піхотинців низького рангу.

Як зазначили розвідники, північнокорейські солдати ніколи раніше не залишали свою країну, не воювали у реальному бою і їх досвід дуже далекий від сучасної війни. Зокрема, війська КНДР у Росії вперше побачили дрони-камікадзе, які постійно використовуються на полі бою.

Українські офіційні особи заявили, що вважають, що росіяни можуть використати північнокорейців як "гарматне м’ясо".